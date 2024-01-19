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    4. Uçuş görevlisinin tuvalete gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı! Kız çocuklarını gizlice kaydediyordu... Cep telefonundan çıkan kayıtlar şaşkına çevirdi

    Uçuş görevlisinin tuvalete gizli kamera yerleştirdiği ortaya çıktı! Kız çocuklarını gizlice kaydediyordu... Cep telefonundan çıkan kayıtlar şaşkına çevirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 11:08 | Son Güncelleme:
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    36 yaşındaki Estes Carter Thompson isimli uçuş görevlisinin uçak tuvaletine gizli kamera yerleştirerek yolculuk yapan kız çocuklarını gizlice çektiği ifade edildi. Thompson'un bilgisayarından yaşları 7 ila 14 arasında değişen kız çocuklarına ait görüntüler çıktı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika seferli bir uçak yolculuğu sırasında 36 yaşındaki Estes Carter Thompson isimli uçak görevlisi tuvalette 14 yaşındaki bir kızı gizlice çekmeye çalışırken suçüstü yakalandı. Boston'dan Massachusetts'e giden sefer sırasında ismi açıklanmayan 14 yaşındaki ismi açıklanmayan bir yolcu tuvalete gitmek için ayağa kalktı. Thompson ona yaklaşarak koltuğuna en yakın olan ana kabin tuvaletinin dolu olduğunu ve birinci sınıf tuvaletin açık olduğunu söyleyerek ona oraya kadar eşlik etti. 14 yaşındaki kızın tuvaleti kullanmasından önce elleri yıkamak istediğini ve klozetin kırık olduğu için bazı düzeltmeler yapması gerektiğini söyleyerek ilk olarak kendisini girdi.

    YAKAYI ELE FENA VERDİ

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    İçeri girdiğinde genç kız, açık klozet kapağının alt kısmında "Çalışmayan yemek ekipmanı" ve "Koltuk kırık" yazan çıkartmaları fark etti. Çıkartmaların fotoğraflarını çeken genç kız mahkemeye sunduğu belgelerde tuvalet oturağına kabaca bantlanmış ve kameranın bulunduğu yerin en üst kısmı dışında kapatılmış yanında parlak el feneri açık bir cep telefonu görüldü.

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    14 yaşındaki kız koltuğuna geri döndüğünde anne ve babasına fotoğrafları gösterdi. Ebeveynleri durumu diğer uçuş görevlilerine bildirdi ve Boton'daki yetkililerle iletişime geçirilerek Thompson tutuklandı. Boston Logan Havaalanında polis Thompson'un eşyalarını aradı ve telefonu gizlemek için kullandığı 11 kırmızı çıkartma daha buldu. Memurlar ayrıca telefonunu da kontrol etti ancak fabrika ayarlarına döndürülmüş olabileceğini keşfetti. Polis, telefonunda Ocak ve Ağustos 2023 arasında Thompson'ın reşit olmayan kızları tuvaleti kullanırken gizlice filme aldığı dört örnek daha buldu. Savcılar, bu vakalardaki mağdurların 7, 9, 11 ve 14 yaşlarında olduğunu söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    uçak tuvalet
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