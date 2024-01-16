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    4. Yapay zeka fenomeni Milla Sofia sınır tanımıyor! İç çamaşırlı pozlarının arkası kesilmedi... Kimse onu durduramıyor

    Yapay zeka fenomeni Milla Sofia sınır tanımıyor! İç çamaşırlı pozlarının arkası kesilmedi... Kimse onu durduramıyor

    16.01.2024 11:04 | Son Güncelleme:
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    Yapay zeka aracılığıyla üretilen Milla Sofia karakteri sosyal medyada ilgi çekmeye devam ederken kullanıcılar arasında 'yapay zeka fenomeni' olarak görülmeye başlandı. Gün geçtikçe takipçisi sayısı artan fenomenin sosyal medyada cesur pozlara imza atması hayranlarının tepkisine neden oldu. Fenomen ismin sevenleri ilk baştaki tarzını değiştiren Sofia'nın iç çamaşırlı pozları için "Bu olmadı" ifadelerini kullandı.

    Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri gerçeğe yakın görüntüsü sayesinde sosyal medyanın ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı olay olan fenomen isim kırmızı iç çamaşırı takımıyla hayranlarının karşısına çıktı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan paylaşımına "Pozitif olmak benim süper gücüm" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi. Ancak hayranlarının büyük bir kısmı da iç çamaşırlı pozlarını beğenmediklerini dile getirdi.

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    MILLA SOFIA'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka
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