Yapay zeka fenomeni Milla Sofia sınır tanımıyor! İç çamaşırlı pozlarının arkası kesilmedi... Kimse onu durduramıyor

Yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia karakteri gerçeğe yakın görüntüsü sayesinde sosyal medyanın ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Sosyal medyada yaptığı her paylaşımı olay olan fenomen isim kırmızı iç çamaşırı takımıyla hayranlarının karşısına çıktı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğenisini toplayan paylaşımına "Pozitif olmak benim süper gücüm" notunu ekledi. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi. Ancak hayranlarının büyük bir kısmı da iç çamaşırlı pozlarını beğenmediklerini dile getirdi.