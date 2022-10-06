Bakan Nebati, EBRD Başkanı Renaud-Basso ile görüştü:

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Küresel ekonomik görünüm ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek ülkemizin, gıda ve enerji güvenliğine ilişkin katkılarını paylaştık. Ayrıca, Banka ile iş birliği yaptığımız konuları ve projeleri detaylıca ele aldık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Nebati, diğer bir paylaşımında ise Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Mairead McGuinness'i ağırladıklarını belirterek, Türkiye ile AB'nin ekonomik ilişkilerini ele alarak, küresel sınamalar karşısında iş birliğinin nasıl güçlendirileceği noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından McGuinness ile görüşmesini duyurduğu paylaşımında, "McGuinness ile ülkemiz ve AB arasındaki ekonomik ve ticari iş birliği konularını detaylı olarak ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

