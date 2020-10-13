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Bakan Selçuk’un çağrısına 19 Mayıs’tan destek

SAMSUN HABERLERİ  | 13.10.2020 11:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ülkede yaşanan yangınların ardından öğretmenlere yönelik okul bahçelerine "Fidan dikin" çağrısına Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden destek geldi.Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamadan bir gün önce öğretmenlere yaptığı çağrıda, "İlk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" demişti.19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İrfan Yalınkaya, Erdeniz Dalga Karagöl, Şehit Arif Çetin İlkokulu bahçesine öğretmenlerle birlikte fidan dikerek çağrıya destek oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ülkede yaşanan yangınların ardından öğretmenlere yönelik okul bahçelerine "Fidan dikin" çağrısına Samsun 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden destek geldi.
Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamadan bir gün önce öğretmenlere yaptığı çağrıda, "İlk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" demişti.
19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İrfan Yalınkaya, Erdeniz Dalga Karagöl, Şehit Arif Çetin İlkokulu bahçesine öğretmenlerle birlikte fidan dikerek çağrıya destek oldu.

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