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  4. Bakan Soylu devreye girdi, 3 yaşındaki Suriyeli Ahmed annesine kavuştu

Bakan Soylu devreye girdi, 3 yaşındaki Suriyeli Ahmed annesine kavuştu

HATAY HABERLERİ  | 29.07.2020 21:46 | Son Güncelleme

Bakan Soylu devreye girdi, 3 yaşındaki Suriyeli Ahmed annesine kavuştu

Suriyeli 3 yaşındaki Ahmed Alhusain, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla annesine kavuştu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, annesi 1 yıl önce Türkiye'ye gelen 3 yaşındaki Alhusain'in Suriye'de kaldı.

Sosyal medya üzerinden ailenin durumunu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aileye gerekli yardımın yapılması için Hatay Valiliğine talimat verdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 3 yaşındaki Ahmed Alhusain'in Türkiye'ye alınması için çalışma başlattı.

Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alınan Alhusain, annesine kavuştu.

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