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Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

27.05.2022 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Bakan Soylu ile Mişri'nin Balat'ta bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğündeki görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Soylu ayrıca Kamerun Adem-i Merkeziyet ve Yerel Kalkınma Bakanı Georges Elanga Obam ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

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