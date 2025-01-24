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Bakan Tekin'den çok konuşulacak 'müfredat' çıkışı: "Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin"

24.01.2025 16:55
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'müfredat' çıkışı gündem oldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Tekin, "Çocuklar yakınında sıkıntısı olduğunda, ölüsünün arkasından bir Fatiha okusun, taziye öğrensin. Atalarının, dedelerinin mezarlarına gitsin, dua okusun, bunları öğrensin istiyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz?" diye konuştu.

Bakan Tekin'den çok konuşulacak 'müfredat' çıkışı: "Çocuklar Fatiha okusun, taziye öğrensin"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'ya gelen Bakan Tekin, ilk olarak Elazığ Valiliğini ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüşen Tekin, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

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ÖĞRENCİLER VE DEDELERİYLE SOHBET ETTİ

Daha sonra kültürel ve sosyal değerlerin öğretilmesine yönelik yarıyıl tatili etkinliğinin yapıldığı Sürsürü Anaokulu'nu ziyaret eden Tekin, programa katılan öğrenciler ve dedeleriyle sohbet etti.

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"MÜFREDATI DEĞİŞTİRDİK; ÇOCUKLAR FATİHA OKUYUP ÖĞRENSİN İSTİYORUZ"

Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli'ni hayata geçirdiklerini, müfredatı değiştirdiklerini anımsattı.

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Çocukların adetleri ve gelenekleri öğrenmelerini, dedelerini ve babalarını örnek almalarını istediklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"(Muhalefet) Onlar da 'Öğrenmesinler.' diyor. 'Okullara bunu resmi olarak koyalım, öğretmenlerimiz bunu dersin bir parçası olarak öğretsinler.' diyorum. Adamlar da çıkıyor, 'Siz gericisiniz.' diyor. Ben de 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tam da bu.' diyorum. Çocuklarımız geleneklerini, göreneklerini, kültürünü öğrensin. Diğer şeyleri öğrenmesinler demiyoruz. Onları da öğrenecekler ama bunu öğrensinler ki bu toplum bir arada yaşasın. Yarın deprem, yangın olduğunda birbirlerine yardımlaşsınlar. Yakınında sıkıntısı olduğunda, ölüsünün arkasından bir Fatiha okusun, taziye öğrensin. Atalarının, dedelerinin mezarlarına gitsin, dua okusun, bunları öğrensin istiyoruz. Kötü bir şey mi yapıyoruz? Böyle dediğim için de bana her gün televizyonda saydırıyorlar. Çocuklar önce dilimizi öğrensinler. Dilini doğru dürüst konuşamayan bir çocuğa, İngilizce, matematik nasıl öğreteceğiz? Bunu başlattık. Buna bile itiraz ediyorlar. 'Anadolu benim arkamda, siz ne derseniz deyin.' diyorum."

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Öğrencilerin dedeleri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni desteklediklerini belirterek, Bakan Tekin'e teşekkür etti.

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Ziyaretin ardından Hacı Mehmet Dumandağ Camisi'nde cuma namazı kılan Tekin, burada depremlerde ve Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için okunan Kur'an-ı Kerim ve dua programına iştirak etti.

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Tekin ve beraberindekiler, daha sonra cami çıkışında vatandaşlara sıcak çorba dağıttı.

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Ziyaretlere, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile kurum temsilcileri ve yetkililer de eşlik etti.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
müfredat yusuf tekin
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