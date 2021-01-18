Bakan Varank, Kilis Tekstilkent'in protokol törenine katıldı

KİLİS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis’te 13,5 milyon liralık yatırımla kurulacak Tekstilkent sayesinde 2 bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e gelen Bakan Varank, sanayici ve iş insanlarıyla yaptığı değerlendirme toplantısının ardından Kilis Tekstilkent'in protokolünün imzalanmasına eşlik etti. Bakan Varank ve Vali Recep Soytürk refakatinde söz konusu protokol, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve Kilis OSB Başkanı Mahir Can tarafından imzalandı.

Protokol çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren İpekyolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje desteğiyle Kilis OSB içerisinde 13,5 milyon liralık yatırım yapılacak.

43 bin metrekare üzerine kurulacak Kilis Tekstilkent'te 2 bin 500 kişiye istihdam olanağı sağlanacak. Her biri 10 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilecek 2 fabrika, bu yıl içerisinde tamamlanarak üretime başlayacak.

Projenin tamamlanmasıyla özellikle gençlere ve kadınlara yeni istihdam alanı açılmış olacak.