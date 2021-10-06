Bakan Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının istişare toplantısına katıldı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadınları siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimidir. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi, partinin bütün katmanlarına sirayet etmiş bir biçimde devam etmektir." dedi.

Bakan Yanık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca, parti genel merkezinde düzenlenen kadın milletvekilleri ile istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti'nin 20 yılda, kadınların siyasetteki varlığına önemli katkılar sağladığını belirten Yanık, kadın kolları teşkilatlarının da bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de kadınların toplumun yaklaşık yarısını oluşturduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle konuştu:

"Böyle bir kaynağı, siyasete, iş gücüne, sosyal hayata katmak noktasındaki irademiz ilk günden beri çok açık, çok net ve çok samimidir. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesi, partinin bütün katmanlarına sirayet etmiş bir biçimde devam etmektir. Bundan sonra da inşallah, kadın kollarımızla ve siyasetteki diğer kadın arkadaşlarımızla beraber bu politikaların yürütücüsü ve geliştiricisi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben teşkilattan ve tabandan gelen biri olarak bu tür buluşmaları çok önemsiyorum. Hem birbirimizi tanımak hem görüşlerimizi müzakere etmek hem de en iyiyi bulabilmek için bu buluşmaların çok önemli olduğunu bilen biriyim. Sayın Kadın Kolları Başkanımıza bu daveti için ayrıca teşekkür ediyorum."

- "Milletvekillerimizin kadın kolları teşkilatımıza desteği son derece önemli"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de partisinin kadın kollarının, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği ve büyük sorumluluk yüklediği, gelenekleri olan bir teşkilat olduğunu vurguladı.

Kadın Emeği Buluşmalarına illerde devam ettiklerini kaydeden Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar çok kadına ulaşabilirsek, hükümetimizin program ve projelerini onlara ne kadar anlatabilirsek o derece önemli bir iş yapmış oluruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz 'Nerede Kalmıştık Projesi' de çalışmalarımızdan bir tanesi. Biz, projelerimizi kendi ilinde tek tek yapıyoruz. Kadın milletvekillerimizin, kadın kolları teşkilatımıza olan desteği bu anlamda son derece önemli. Çünkü her birimiz ilimizde kadınlara dokunmak istiyoruz. Toplantımız, bu konuda istişareyi amaçlamaktadır."

