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Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu

28.06.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yanık sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ve Eskipazar ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Yanık, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyüne giderek sağanaktan etkilenen köylüleri ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettiği köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, daha sonra Eskipazar ilçesine geçti.

Tarım arazilerinin zarar gördüğü Köyceğiz köyünde de incelemelerde bulunan Yanık, çitçilerle görüşerek, onların taleplerini dinledi.

Sofular köyünde selden zarar gören bir eve giden Yanık, ev sahipleri ile görüşerek kentten ayrıldı.

Bakan Yanık'a, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti KarabükMilletvekili Niyazi Güneş, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti.

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