YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Bakan Yardımcısı Alpaslan, Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

13.02.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yardımcısı Alpaslan, Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kayak merkezinde incelemelerde bulunan Alpaslan, tesis hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'den bilgi aldı.

Alpaslan, kayak yapmaya gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaretinde, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtıKarabük'te kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı
Adana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdüAdana Demirspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
İzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandıİzmir'de silahla bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:15
Sabah
07:40
Öğle
13:09
İkindi
15:59
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Karabük Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Pazar

Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Uygar Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Köşeye sıkıştırdı! "Arkada öpüşüyordunuz?"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.