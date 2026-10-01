SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol Trabzonspor- Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

MHK'ya yönelik soruşturmada hakemlere ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzonspor'un hazırlık maçının ardından Trabzon'da gözaltına alınırken, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol Trabzonspor- Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı
Cevdet Berker İşleyen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.

Öte yandan Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol Trabzonspor- Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

YASADIŞI BAHİS!

Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol Trabzonspor- Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı 2


Yasin Kol'un gözaltına alınma nedenlerinden biri olan "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçunun yasadışı bahis olduğu ortaya çıktı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor hazırlık maçında mağlup!Trabzonspor hazırlık maçında mağlup!
TFF olağanüstü seçime gidebilir! İşte tarihi...TFF olağanüstü seçime gidebilir! İşte tarihi...
Anahtar Kelimeler:
Hakem Yasin Kol son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Şimdi fener düşünsün nerede başı sıkışsa yasin kol orada Hızır gibi yetişiyor
salmayın alın içeri sorun tüm maçları
Bunu Tv,de görecem diye atandığı hiç bir maçı izlemedim!..
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Meclis'te dikkat çeken protesto

Meclis'te dikkat çeken protesto

TFF Başkanlığına yedi aday! Tüm kuralları en baştan değiştirecek

TFF Başkanlığına yedi aday! Tüm kuralları en baştan değiştirecek

Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Fenomenlere operasyon! 10 isim gözaltında

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Canlı yayında seslendi: “KENDİNİ ELE VER”

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.