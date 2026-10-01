Maç biter bitmez operasyon! Yasin Kol Trabzonspor- Drogheda United karşılaşmasının ardından gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.
Öte yandan Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 4 yorum