Bakan Yardımcısı Çataklı, Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'da incelemelerde bulundu:

Geçen hafta Soylu ile ilçede depremden etkilenen alanın önemli kısmını dolaşıp gerekli tespitleri yaptıklarını anlatan Çataklı, "Depremin ilk anından itibaren Erzurum’da Sayın Valimiz başkanlığında arkadaşlarımız ilk müdahalelerini yaptılar. Çok şükür Erzurum’da bir can kaybımız olmadı, ufak yaralılar vardı." dedi.

Çataklı, çalışmaların hızlandırılacağını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Depremin ilk anından itibaren gerek geçici barınma ihtiyacı anlamında gerek çadırlar gerekse ilk anın gerektirdiği diğer ihtiyaçlar giderildi ve hızlı şekilde de teknik personel marifetiyle hasar tespit çalışmalarına başlandı. Bugün itibarıyla da hasar tespit çalışmaları tamamlanmış olacak ve askıya çıkacak. Hızlı şekilde itirazlar alınarak hasar tespitleri kesinleştirilip akabinde de hak sahipliği sürecini başlatacağız. Aslında uzun bekleme süreleri var ama burada bu sürelere uymayacağız. Mümkün olduğu kadar itirazların alınması, sonradan yer tespitlerinin yapılması süreçlerini çok hızlı geçerek kalıcı konutlar bakımından olabildiğince hızlı yapım aşamasına ulaşmayı düşünüyoruz."

Depremzedelere dağıtılan çadırların kısa süreli barınma ihtiyacını gidermek için dağıtıldığını aktaran Çataklı, "Kalıcı konutlar yapılana kadar vatandaşların ikametlerini sağlayabilmek bakımından konteynerler göndereceğiz. Planlamalar yapıldı, ilk paketler pazartesi günü gelecek. Ağır hasarlı, yıkık binası olanlar ve kalıcı yeri olmayan vatandaşlar için de onlar yerleştirilecek. Böylece bir nebze daha rahat bir nefes alacağız." diye konuştu.