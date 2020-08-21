Bakan Yardımcısı Demircan Yesemek’i ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak için Gaziantep’e geldi. Yesemek Açık Hava Müzesi’ni Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile beraber ziyaret eden Demircan, bölgenin ve şehrin turizm potansiyeli konusunda istişarede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kentte yürütülen turizm çalışmaları incelemek ve birkaç açılışa katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de eşlik ettiği ziyarette, Yesemek Açık Hava Müzesi’nde ziyarette bulundu. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Alanları Geçici Listesi’nde bulunan ve kalıcı listeye girebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle çalışmaların devam ettiği, Ön Asya’nın bilinen en eski ve en büyük Heykeltıraşlık Atölyesi ile Taş Ocağı olan Yesemek hakkında bilgi alan Demircan son durumu değerlendirdi. Hitit Sanatını yansıtan bölgede yürütülecek projelerin ve turizm açısından oluşturacağı etki konuşuldu. Ziyaretinin devamında Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlar değerlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan öte yandan İslahiye İlçesi’nde bulunan ve cezaevinden dönüştürülen Sabiha-Aziz Bali İlçe Halk Kütüphanesi açılışını Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş ve hayırsever iş adamı Adnan Bali ile birlikte gerçekleştirdi.



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