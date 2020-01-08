YURTHABER
  4. Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Mersin'de yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret

Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Mersin'de yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Bakan Yardımcısı Özkaldı'dan Mersin'de yıkılan barakada ölen çobanın ailesine ziyaret

MERSİN (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Mersin'de toprak kayması nedeniyle yıkılan barakada hayatını kaybeden çobanın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Özkaldı, Tarsus ilçesinde yağıştan etkilenen tarım arazilerini inceledikten sonra, beraberinde Vali Ali İhsan Su ile Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde önceki gün, yıkıntı altında kaldığı barakada yaşamını yitiren 62 yaşındaki İbrahim Öngel için kurulan taziye çadırına gitti.

Öngel'in eşi Sevgi Öngel ve 4 oğluna başsağlığı dileyen Özkaldı, dua etti.

Özkaldı, bir süre sohbet ettiği Sevgi Öngel'e, kamu kurumlarının her zaman yanlarında olacağını iletti.

Ziyarette, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik de yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
ESWT tedavisi sorunu çözüyorESWT tedavisi sorunu çözüyor
Başkan Seçer, selden etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulunduBaşkan Seçer, selden etkilenen Tırmıl Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Mersin Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:53
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Anatolia (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Beydağı Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Merkez
Gizem Uygun Eczanesi
Merkez
Kemal Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.