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Bakan Yardımcısı Yavuz Hakkari’de tarihi mekanları ziyaret etti

06.02.2021 19:10 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari’de tarihi mekanları ziyaret etti.Çukurca, Yüksekova ve Esendere beldesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari’deki tarihi mekanlara ziyaretlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari’de tarihi mekanları ziyaret etti.
Çukurca, Yüksekova ve Esendere beldesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari’deki tarihi mekanlara ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Yavuz, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Turizm ve Kültür Müdürü İdris Ağacanoğlu, AK Parti İl Başkanı Turan Şimşek, İlçe Başkanı Cumhur Demir ve beraberindekiler kentin birçok tarihi ve turistik alanını gezdi.
Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler, Dağgöl Mahallesi’nde bulunan Mir Kalesi, Medrese Mahallesi’nde bulunan Meydan Medresesi, Biçer Mahallesi’nde bulunan Melik Esat Cami, Zeynel Bey Medresesi gibi tarihi mekanları ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezini ’de ziyaret eden Yavuz ve beraberindekiler sergi ve kilim dokuyan kadınlarla bir süre sohbet ederek çalışmalarını izledi.
Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Vali eşi Sevim Akbıyık, kadınlarla birlikte kilim dokudu. Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Müdürü Yurdagül Timur, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Yavuz ve beraberindekiler daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde Reng-i Hakkari gösterisini izledi.

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