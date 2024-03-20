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Bakan Yerlikaya: “İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleşen operasyonlarda 109 suç örgütü şüphelisi yakalandı"

İHA İHA
20.03.2024 08:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, paylaşımında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin; uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konulduğunu kaydetti.

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