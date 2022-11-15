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Bakan Dönmez, Manisa'da ziyarette ve incelemelerde bulundu

15.11.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'da ziyarette ve incelemelerde bulundu, STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

Şehirdeki programı kapsamında Manisa Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, Vali Yaşar Karadeniz ile görüştü.

Daha sonra Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren radyatör ve güneş enerjisi sistemleri üreten iki ayrı fabrikayı gezen Bakan Dönmez, tesislerde incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’ndaki Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Dönmez, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, STK ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisinde basına kapalı düzenlenen partisinin "Kadın ve Gençlik Kolları ile Vefa Buluşması" etkinliğine de iştirak etti.

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Manisa enerji ve tabii kaynaklar bakanı fatih dönmez ziyaret

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