Bakan Dönmez, Manisa'da ziyarette ve incelemelerde bulundu

Şehirdeki programı kapsamında Manisa Valiliğini ziyaret eden Bakan Dönmez, Vali Yaşar Karadeniz ile görüştü.

Daha sonra Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren radyatör ve güneş enerjisi sistemleri üreten iki ayrı fabrikayı gezen Bakan Dönmez, tesislerde incelemelerde bulundu, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı’ndaki Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Dönmez, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, STK ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Dönmez, Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisinde basına kapalı düzenlenen partisinin "Kadın ve Gençlik Kolları ile Vefa Buluşması" etkinliğine de iştirak etti.

