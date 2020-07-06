YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.07.2020 05:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Simav’a yeni kurulacak sanayi sitesi için start verdiklerini ifade etti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Simav’a yeni kurulacak sanayi sitesi için start verdiklerini ifade etti. Kütahya ziyaretinin ardından gece geç saatlerde Simav’a gelen Bakan Kurum “ Yeni sanayi sitesine gelen vatandaşlar daha iyi hizmet alacak. Simav’a şimdiden hayırlı olsun” dedi.
Simav Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın ortaklaşa çalışmalarıyla, Simav ilçe merkezinin içinde kalmış olan sanayi sitesinin taşınması çalışmalarının, bugün itibariyle başladığı bildirildi. İlçe merkezine yakın bir alanda İlk etapta 250 -300 iş yerinin, talepler doğrultusunda, büyümeye elverişli bölgede yapımına başlanacak. Mevcut sanayi sitesi alanının, örnek bir şehircilik anlayışıyla yeni bir yaşam alanı olarak kazandırılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Şiddetli fırtına hasara neden oldu

Şiddetli fırtına hasara neden oldu

Tekirdağ’da denize giren genç boğuldu

Tekirdağ’da denize giren genç boğuldu

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Düzce'de köprüden düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Balık avlamak için girdiği derede boğuldu

Balık avlamak için girdiği derede boğuldu

Kütahya Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:33
Öğle
13:10
İkindi
17:06
Akşam
20:37
Yatsı
22:20

Kütahya Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Tülüoğlu Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.