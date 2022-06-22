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Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangını takip etmek için bölgeye hareket etti

22.06.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangını takip etmek için bölgeye hareket etti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'te çıkan orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, saat 20.02'de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını yakından takip edecek ve bölgede incelemelerde bulunacak.

Bakanlara, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey eşlik etti.

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