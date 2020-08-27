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Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 27.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi.

İlçe esnafıyla görüşen Soylu, Kurum ve İsmailoğlu, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlar ve talepleri dinledi.

Bakanlar ayrıca Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımını yerinde takip etti.

İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri devam ederken, vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.

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