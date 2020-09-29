Bakanlık ilan etti, yeni sanayiyi TOKİ yapacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Vezirköprü ilçesine kazandıracağı küçük sanayi sitesinin yapımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karar altına alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sanayi sitesi inşaatını Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) üstleneceğini açıkladı.

Vezirköprü ilçesindeki kentsel yapılaşmanın büyümesiyle şehir merkezinde kalan 40 yıllık karma sanayi sitesi, artık ihtiyacı karşılayamıyor. Yeni imalat ve yatırım alanı bulunmaması sebebiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçeye yeni küçük sanayi sitesi kurulması için yoğun çaba harcıyor. Kurulması halinde nüfus göçünü azaltacak, mevcut üretim ve ticareti büyütecek, taşımacılık ve lojistik sektörünü canlandıracak ve yeni yatırımcıların önünü açacak yeni sanayi sitesi, aynı zamanda da araç trafiğini de önemli oranda rahatlatacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje için 250 dönümlük kamu arazisini, rezerv özel yapı alanı olarak tahsis ettiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti. Sitenin TOKİ tarafından inşa edileceğini dile getiren Başkan Demir, yatırımın en kısa zamanda başlaması için süreci yakından takip ettiklerini belirterek, “Mevcut küçük sanayi sitesi ilçemizde büyük sorun teşkil ediyordu. Çünkü hem yetersiz kalıyor hem de modern kentleşmeye engel oluyordu. Bununla ilgili yer tespit çalışmalarını tamamlanmıştık. Tapulu kamu arazisini sayın bakanımızın desteğiyle rezerv yapı alanına çevirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da alanı özel yapı olarak ilan etti. Buranın alt yapı işlerini ise TOKİ’ye yaptıracağız. Tamamlandıktan sonra yeni küçük sanayi sitesini hizmete sunacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Arazinin hemen yanındaki 2 milyon metrekarelik alanda da organize sanayi bölgesi kurulacağını kaydeden Başkan Mustafa Demir, alt yapı hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi. Besi organize sanayi bölgesi çalışmalarına değinen Başkan Demir, “İlçemize kazandıracağımız diğer yatırım ise Vezirköprü Besi Organize Sanayi Bölgesi’dir. Kızılcaören Mahallesi’ndeki 82 bin dönümlük alanda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, uygunluk tespitlerini yaptı. Şuan İlçe Tarım Müdürlüğü, besicilerle görüşüp talep toplama sürecini yürütüyor. Ön hazırlıklar yapıldıktan sonra projeyle ekibiyle birlikte kuruluş prosedürü izlenecek. Ardından da Tarım ve Orman Bakanlığı’nın besi organize sanayi bölgesini kurması sağlanacak” diye konuştu.

2020 yılı içerisinde Vezirköprü’de 150 kilometrelik yol çalışmasına imza attıklarını anlatan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Buna ilave olarak yıl sonuna kadar 50 kilometre yol daha yapacağız. Sonuçta Vezirköprü’de acil olan problemli hiçbir yol kalmayacak. Otopark sorunu konusundaki çalışmalarımızı başlattık. Su arıtma tesisi için SASKİ ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Köklü bir şekilde bu problemi de çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.



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