Bakary Sako, Denizlispor'da

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 49 saniyelik videoda, Malili futbolcu Bakary Sako'nun attığı gollere yer verilirken, "Hoş geldin Bakary Sako" ifadesi kullanıldı.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Crystal Palace'da forma giymişti.
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