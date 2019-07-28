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Bakary Sako, Denizlispor'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.07.2019 22:42 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Malili futbolcu Bakary Sako ile 1 yıllığına anlaştı.

Bakary Sako, Denizlispor'da

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan 49 saniyelik videoda, Malili futbolcu Bakary Sako'nun attığı gollere yer verilirken, "Hoş geldin Bakary Sako" ifadesi kullanıldı.

31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Crystal Palace'da forma giymişti.


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Anahtar Kelimeler:
Bakary Sako denizlispor

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