Bakırköy Adliyesi'nde adli yıl açılışı töreni yapıldı

Adliyenin Atrium alanında düzenlenen törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim, savcılar, hakimler ve personel katıldı.

Burada konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, geçen adli yılı acısıyla tatlısıyla geride bıraktıklarını anlatarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yargı hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Depremde yargı çalışanlarının da hayatını kaybettiğini dile getiren Gümüş, "Kardeş adliye kapsamında Adıyaman Adliyesine elimizden gelen desteği gösterdik. Depremden zarar görmüşlere destekte bulunduk. Bakırköy Adliyesi olarak depremde hepimiz birlik olduk. Şimdi birlik vakti, destek vakti dedik." ifadelerini kullandı.

Gümüş, son kararname kapsamında adliyeye gelen yeni hakim ve savcılara görevlerinde başarılar diledi.

Bakırköy Adalet Komisyon Başkanı Hazar Turan Alim de 1 Eylül itibarıyla Bakırköy Adliyesi'nde göreve başladığını belirterek, "Adliyelerin kapısının adalete açılan kapılar olması nedeniyle herkesin memnuniyetle ayrılması beklenen kapılardır. Adaletin kıymeti, yokluğunda anlaşılır. Hakim ve savcılarımızın sorumluluklarını yerine getirirken tarafsız olarak görevlerini yapmalarının yanında tarafsız görünme yükümlülükleri de bulunmaktadır. Toplumun yargıya olan güveni arttırması ve arzu edilen düzeye ulaşması, biz yargı mensuplarının tutum ve davranışlarına bağlıdır." diye konuştu.

