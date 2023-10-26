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Bakırköy Adliyesi’nde cinayet duruşması sonrası kavgada gözaltı sayısı 4’e yükseldi

26.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
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Bakırköy Adliyesi’nde bir cinayet davasının duruşmasının ardından çıkan ve 1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

Bakırköy Adliyesi’nde cinayet duruşması sonrası kavgada gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Olay dün akşam saatlerinde Bakırköy Adliyesi’nin karşısında bulunan otoparkta meydana gelmişti. Yapılan araştırmalarda Z.Ö. isimli şahsın 2023 yılının şubat ayında Y.Y. isimli şahsı tartışma sonucunda öldürdüğü ve öldürdüğü şahsın, kendi öz abisi olan F.Ö.’nün kızı N.Y.’nin eşi olduğu belirlenmişti. Bakırköy Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın duruşmasında taraflar bekledikleri esnada aralarında kavga çıkmıştı.

Kavgada Z.Ö. karnına aldığı 2 bıçak darbesi ile ağır yaralanırken, N.Ö. isimli şahıs ise kafasından ve burnundan yaralanmıştı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı.
Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, karşı taraftan olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.Y., R.Y., Y.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan E.Y.’nin üzerinden 1 adet de silah ele geçirildi.

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