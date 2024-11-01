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  4. Bakırköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Bakırköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA AA
01.11.2024 10:29
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Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bakırköy'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Rauf Orbay Caddesi'nde henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 ENZ 947 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından karşı şeride geçerek seyir halindeki 34 FVU 011 ve 34 ZV 8859 plakalı araçlara çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kazada yaralanan İ.K, Y.M.E, T.K. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadını hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle duran trafik, araçlar yerinden kaldırılıp temizlik ve kumlama işlemi yapıldıktan sonra normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
polis kaza

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