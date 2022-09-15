YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

15.09.2022 04:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de Metin S'yi silahla yaralayan K.A'yı gözaltına aldı.

Dün akşam saatlerinde Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde Metin S'yi (42) yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan K.A. (23), polis tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

Metin S'nin hayati tehlikesi bulunmazken, K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydı olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜRGEV Esenler Safiye Ali Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu törenle hizmete açıldıTÜRGEV Esenler Safiye Ali Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu törenle hizmete açıldı
Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandıSivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutluDenizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, gelecek maçlar için umutlu
Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kasten yaralama

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Eylül Perşembe

İmsak
05:11
Sabah
06:37
Öğle
13:04
İkindi
16:35
Akşam
19:22
Yatsı
20:43
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.