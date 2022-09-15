Bakırköy'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de Metin S'yi silahla yaralayan K.A'yı gözaltına aldı.

Dün akşam saatlerinde Yeşilköy İstasyon Caddesi'nde Metin S'yi (42) yaraladıktan sonra kaçmaya çalışan K.A. (23), polis tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

Metin S'nin hayati tehlikesi bulunmazken, K.A'nın kasten öldürme suçundan arama kaydı olduğu belirlendi.



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