BAKKA yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

BAKKA Bilgilendirme ve Yönlendirme Faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, kurulmuş olduğu 2010 yılından beri 16 Mali Destek Programı, 8 Teknik Destek Programı, 6 Güdümlü Proje Desteği, 4 Doğrudan Faaliyet Desteği, 2 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı yürütmüş, toplamda 655 proje için 249 milyon 340 bin TL yatırım sözleşmeye bağlandı.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının, kendi destek mekanizmaları dışında, kamu,özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda hibe, teşvik, kredi vb. destekler için başvurabilecekleri Avrupa Birliği Projeleri,Erasmus+Hibe Programları,AB Çerçeve Programları ve Horizon (Ufuk) 2020 programları kapsamında açık çağrılara ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları da devam ediyor.

Bu kapsamda Ajans internet sitesi (http://www.bakka.gov.tr/destekler/dis-kaynakli-fonlar) ve sosyal medya hesapları üzerinden dış kaynaklı fonlara ilişkin güncel duyuru ve bilgilendirmelerden istifade edilebilecek.

