Bakkalın "veresiye defterini" satın alan imamdan örnek davranış

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde görevli imam hatip Kadir Çelikiz, mahalle bakkalının veresiye defterindeki kayıtlı tüm borçları ödedi.

Barbaros Merkez Camisi imam hatibi Çelikiz, mahallesindeki bir bakkal dükkanına giderek veresiye defterini satın aldı.

Satın adlığı defteri "Biz Bize Yeteriz" diyerek yakan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Çelikiz, davranışıyla herkese örnek olmak istiyor.

Çelikiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olduğunu, zor günlerde insanların birlik ve beraberlik içerisinde davranması gerektiğini söyledi.

Mahallesindeki ihtiyaç sahipleriyle esnafın rahatlaması için veresiye defterini satın aldığını kaydeden Çelikiz, davranışın örnek teşkil etmesi için sosyal medya hesabından paylaştığını dile getirdi.

Çelikiz, bazı olumsuz eleştirilere üzüldüğünü ifade ederek, şunları belirtti:

"Hayrın ne zaman açık, ne zaman gizli olacağı bellidir. Eğer örnek teşkil edecekse insanlar rencide değil, bundan örnek alacaksa bu hayır aleni yapılır. Biz rakamı paylaşmadık, 'Ciddi bir rakam,' dedik. Burada 'Şunlara para verildi, şu kadar verildi.' diye bir şey söylemedik. Burada ülkemizin geçmiş olduğu şu süreçte bir vatandaşın yapması gereken işi yapmaya gayret ettik. Biz, bu ve buna benzer faaliyetler yapıyoruz sürekli. Sıkıntılı bir süreçteyiz. Virüs en yakımızda, bilemeyiz. O yüzden bir nebze olsun insanları rahatlatmak lazım."

Kendisinin veresiye defteri içindeki isimlere dahi bakmadığını aktaran Çelikiz, "Esnaf ağabeyimiz, veresiye defterindeki isimlerde hayatını kaybedenlerin de olduğu söyledi. Bütün borcu olan insanların borcunu ödedik. Güzel bir şeye vesile olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah çığır açar, ülkemizde bu ve buna benzer hizmetler yapılıyor ama biz bunu bu şekilde daha da bir örnek teşkil etsin diye yaptık." ifadelerini kullandı.

