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Bakkallara eldiven ve maske dağıtıldı

ERZURUM HABERLERİ  | 24.03.2020 16:57 | Son Güncelleme

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası, üyelerine covit 19 salgını nedeniyle üyelerine ücretsiz eldiven, maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan yaptığı açıklamada ‘’Bakkallar ve Manavlar odası olarak üyelerimize ücretsiz eldiven maske ve kolonya dağıtımı yaptık.

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası, üyelerine covit 19 salgını nedeniyle üyelerine ücretsiz eldiven, maske ve kolonya dağıtımı yapıldı.
Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan yaptığı açıklamada ‘’Bakkallar ve Manavlar odası olarak üyelerimize ücretsiz eldiven maske ve kolonya dağıtımı yaptık. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Küçük Büyük marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde esneklik yapıldı 09.00-21.00 açık olacağız ayrıca tapdk sigara satış ruhsatlarının yenilenmesi mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı. Bu süreçte devletimizin ve esnafımız yanında yer almaktan gurur duyuyoruz’’ dedi.

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