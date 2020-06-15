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Baklavacılar da hijyen standartlarını “Fıstık Gibi” yakalıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.06.2020 17:52 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran’da başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında Gazi şehirlilere hijynenik bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak ve pandemi konusunda işletmeleri bilgilendirmek amacıyla devreye sokulan Covıd-19 Hijyen ve Sunum Eğitimi’ni tamamlayan baklava üretim merkezleri için “Fıstık Gibi” sertifika töreni düzenlendi.İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni normal olarak adlandırılan bu sürecin işleyişinde ise virüs tehdidine ilişkin hayati önem taşıyan tedbirler belirlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Haziran’da başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında Gazi şehirlilere hijynenik bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak ve pandemi konusunda işletmeleri bilgilendirmek amacıyla devreye sokulan Covıd-19 Hijyen ve Sunum Eğitimi’ni tamamlayan baklava üretim merkezleri için “Fıstık Gibi” sertifika töreni düzenlendi.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni normal olarak adlandırılan bu sürecin işleyişinde ise virüs tehdidine ilişkin hayati önem taşıyan tedbirler belirlendi. Bu kapsamda dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı gıda hazırlanması ve servisi konusunda başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri sürerken eğitimi tamamlayan Koçak Baklava Üretim Merkezi, Güllüoğlu Baklava Üretim Merkezi ve son olarak Hayat restoran için “Fıstık Gibi” sertifika töreni gerçekleştirdi.
Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in lezzetin başkenti olması konusunda büyük bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Uzun bir yolculukları var burada. Her şeyin başı beşeri sermaye. Şu anda lezzetin başkentiyiz bütün Dünya kabul ediyor ama pandemi ile birlikte sağlıklı lezzetin, hijyenin ve kalitenin başkenti olmak için büyük bir çalışma başlattık. Bu çalışmayla yeni bir eğitim seferberliği başlattık. Pandemi sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili. Her bir kardeşimiz maskeli. Müşteriye nasıl hizmet edeceğini biliyor. Pandemi sonrası eğitimler çok önemliydi ve bu eğitimleri ticaret odası ile hızlı bir şekilde başlattık. Bu eğitimin sonunda ‘Her Şey Fıstık Gibi Her Yer Fıstık Gibi’ diyoruz. Baklavada en önemli malzeme fıstık. Şehrimiz, fıstığın üretim merkezi. Fıstıkta büyük bir bereket var. Fıstık salgına karşı mücadelede büyük önem taşıyor. Biz lezzetin başkenti olmanın yanına şifa ve sağlığı da ekliyoruz” dedi.
Gaziantep Ticaret Odası Mehmet Tuncay Yıldırım ise Gaziantep’teki işletmelere birer birer sertifikaları dağıttıklarını bildirerek, “Bu yeni normallerle birlikte pandemi sürecinde de artık gönül rahatlığıyla şehrimize gelen misafirleri ağırlayabileceğiz. Gaziantep’in alamet harikası dediğimiz baklavanın en rahat, en güzel şekilde yiyebileceği işletmelere kentimiz ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu şehir sanayi, kültür ve turizm kenti. Turistler gönül rahatlığıyla çekinmeden Gaziantep’e gelebilecekler” diye konuştu.

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