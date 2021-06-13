Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nu kullanacak trenlerin gümrükleme işlemi Kars Lojistik Merkezi'nde yapılacak

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Orta Asya'dan Gürcistan üzerinden gelen ve Türkiye üzerinden Orta Asya'ya gidecek bütün trenlerin gümrükleme işlemlerinin Kars Lojistik Merkezi'nde yapılacağını belirtti. Arslan, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars Lojistik Merkezi'nin, 21 Mayıs itibarıyla fiilen trenlere hizmet vermeye başladığını söyledi. Artık gümrükleme işlemlerinin tamamının merkezde yapılacağını bildiren Arslan, "Yani Kars Garı'nda gümrükleme işlemi yapılmayacak. Dolayısıyla ister Orta Asya'dan Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelen trenler olsun ister batıdan Türkiye üzerinden gelip Orta Asya'ya gidecek trenler olsun bütün bu trenlerin gümrükleme işlemleri Kars Lojistik Merkezi'nde yapılacak." dedi. - "Yük miktarı her sene ikiye katlanıyor" Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu (BTK) Projesi'yle Kars Lojistik Merkezi'nin daha anlamlı olduğunu kaydeden Arslan, şöyle devam etti: "O yüzden Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu başlarken, Azerbaycan ve Gürcistan'la biz bu projeyi yürütürken özellikle Kazakistan'ın, Çin'in de bu projenin paydaşı olacağını düşünmüştük ve onlarla birlikte yol almıştık. Bugün memnuniyetle ifade etmek isterim ki açıldığı günden bugüne yaklaşık 900 trene ve 1 milyon ton yüke hizmet etmiş. Aslında önemli bir tarihteyiz, açıldığı günden bugüne 1 milyon ton yüke hizmet etmesi çok değerli, çok kıymetli. Farklı bir memnuniyetimiz ise yük miktarı her sene ikiye katlanıyor, bu sene de ilk 5 ayda, haziran ayı başı itibarıyla yaklaşık 230 tren ve 260 bin ton yüke hizmet etmiş durumda. Yani yılın üçte birinde bu rakamı yakalamışsak inşallah yılın tamamında bir rekorla bu devam edecek."

- "Uluslararası yolcu taşımacılığı da başlayacak" Arslan, projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde uluslararası geçişlerin ve taşımacıların kısıtlandığı bir ortamda adeta herkesin imdadına yetiştiğini vurguladı. Ülkenin ihracatının rekor kırdığı bir dönemde Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğinin altını çizen Arslan, şöyle konuştu: "Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu bundan sonra her sene katlanarak yük taşımacılığı yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hazırlıkları yapıyor, inşallah uluslararası yolcu taşımacılığına da başlayacak. Kars böyle bir merkez olunca da haklı olarak Lojistik Merkezi çok daha önemli bir fonksiyonu yerine getirecek. Lojistik Merkezi'mizin altyapısını zaman zaman sizlerle takip etmiştik. Bitti, artık hizmet veriyor ve bu bizim için uluslararası taşımalar anlamında da çok önemli ve çok değerli." Arslan, Kars Lojistik Merkezi'nin ikinci etabının da tamamlanmasıyla yüzlerce, binlerce kişiye istihdam sağlanacağını ifade etti.