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Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık iki ay önce Trakya’ya giden arıcılar dönmeye başlarken, bal fiyatlarının artması arıcıları sevindirdi.

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık iki ay önce Trakya’ya giden arıcılar dönmeye başlarken, bal fiyatlarının artması arıcıları sevindirdi. Geçtiğimiz yıl 250 lira olan bir teneke balın bu yıl 400 liraya yükseldiğini anlatan emekli öğretmen Aydın Kunter, emeği geçenlere teşekkür etti.
Mayıs ayı içinde ayçiçeği için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerine giden arıcılar dönmeye başlarken, bal fiyatlarının önemli ölçüde artması da bayram sevinci yaşanmasına neden oldu. Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini anlatan arıcı Aydın Kunter, bal fiyatlarının artmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi. Binlerce arıcının Trakya’da bir araya geldiğini anlatan Kunter, “Arıcılar olarak Edirne Havsa’da ve Tekirdağ Hayrabolu’da bir araya geldik. Hayrabolu’daki toplantıda bir teneke balı 400 liranın altında satmama kararı aldık. Trakya’ya gelen bal toptancıları da balın tenekesini 40 liradan almayı kabul etti. Yaklaşık 100-120 bin teneke bal tırlara yüklendi. Geçtiğimiz yıl 250 lira olan bir teneke balın bu yıl 400 liraya yükselmesi arıcıları sevindirdi. Adeta bayram sevinci yaşıyoruz. Arıcı hiçbir zaman bu kadar mutlu olmadı. Birlikten kuvvet doğdu. Balıkesirli arıcılar olarak bize destek olan AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Platform Başkanımız Mustafa Sarıoğlu’na teşekkür ediyoruz. Üreten yüreklerden tüketen yüreklere selam olsun. Tarımsız arı olmaz diyoruz” dedi.

Bal fiyatı arttı arıcılar bayram yapıyor

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