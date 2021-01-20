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Balçık’ta hak sahiplerine tapular protokolden

20.01.2021 17:46 | Son Güncelleme:
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Balçık’ta hak sahiplerine tapular protokolden

Gebze Belediyesi girişimiyle Balçık’ta 1 milyon metrekare alandaki hak sahiplerine tapuları teslim edildi.Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hak sahiplerine tapularını teslim etmeyi sürdürüyor.

Gebze Belediyesi girişimiyle Balçık’ta 1 milyon metrekare alandaki hak sahiplerine tapuları teslim edildi.
Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hak sahiplerine tapularını teslim etmeyi sürdürüyor. Balçık Mahallesi’nde imar uygulaması yapılan alandaki hak sahiplerine tapularının teslim edildiği sembolik tapu teslim törenine ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli milletvekilleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Balçık Mahallesi’nde imar uygulamasının yapıldığı alandaki hak sahiplerine tapularının teslim edildiği sembolik törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’de tabiri caizse sessiz sedasız bir devrimi gerçekleştiriyoruz. Bugün işlemleri biten 1 milyon metrekarelik alanda hak sahiplerimize tapularını, düzenlediğimiz sembolik törende teslim etmiş olacağız. Biz milletimize aşkla, şevkle, bıkmadan yorulmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Hak sahibi hemşerilerimizin tapuları hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Başkan Büyükgöz’ün ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Daha önce yapılan tapu törenlerinden bir yenisini yapıyoruz. Maşallah Zinnur Bey arı gibi çalışıyor. Mesleğinin de belediye başkanlığının da hakkını veriyor. Yıllardır devam eden tapu meselelerini tam bir ustalıkla birer birer çözüyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle Gebzemizi, Darıcamızı, Dilovamızı, Çayırovamızı imar etmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Güzel Gebze’mizde Fatih’in son seferini yaptığı zaman otağını kurduğu Hünkar Çayırı da ihya edilecek inşallah” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol tarafından hak sahiplerine tapu ve hediye takdiminde bulunuldu.

Balçık’ta hak sahiplerine tapular protokolden

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