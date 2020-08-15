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Balçova Belediyesinden hijyenik destek

İZMİR HABERLERİ  | 15.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Balçova Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde ilçedeki kadın ve erkek kuaförlerine içinde tek kullanımlık önlük, havlu ve maske olan destek paketi dağıttı.

Balçova Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde ilçedeki kadın ve erkek kuaförlerine içinde tek kullanımlık önlük, havlu ve maske olan destek paketi dağıttı. Kuaför ve berberleri ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya hijyen şartlarına dikkat eden esnaflara teşekkür etti.
Korona virüs vakalarının tekrar artışa geçmesini de göz önünde bulunduran Balçova Belediyesi, salgından en çok etkilenen esnaflardan olan kuaför ve berberlere destek paketi dağıttı. Salgının yoğun olduğu süre içinde işyerlerini kapattıkları için zor günler geçiren kuaför ve berber esnafına içinde tek kullanımlık önlük, havlu ve maske olan destek paketleri, zabıta müdürlüğü ve semtevleri ekipleri tarafından dağıtıldı.

Dağıtım yapılırken berber ve kuaförleri ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Hepimiz çok zor zamanlardan geçiyoruz. Birçok esnafımız gibi kuaför ve berber esnafımız da çok zor şartlarda evlerine ekmek götürüyorlar. Ayrıca bu meslek gurubumuz vatandaşla birebir temas ederek hizmet verdiği için hijyenin çok iyi olması gerekiyor. Biz hem hijyen şartlarını iyi sağlamaları hem de bir nebze destek olmak için destek paketleri hazırladık. Balçova’daki esnafımıza da hijyen ve temizlik şartlarına uydukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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