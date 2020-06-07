Balçova Teleferik Tesisleri 9 Haziran’da açılıyor

Korona virüsü önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova’daki Teleferik Tesislerinin, 9 Haziran Salı günü hizmete açılacağı bildirildi. Hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilerek hizmet verilecek tesiste, 8 kişilik teleferik gondollarına 4 kişi alınacak ve maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Korona virüsü önlemleri nedeniyle geçen mart ayından bu yana ziyaretçi kabul etmeyen Balçova’daki Teleferik Tesisleri, normalleşme süreciyle yeniden açılıyor. Kapalı olduğu süre içerisinde bakım ve iyileştirme çalışmalarının da tamamlandığı tesis 9 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak. Tesis hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek hizmet verecek.

Önlemler alındı

Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılan tesiste, korona önlemleri kapsamında da gerekli hazırlıklar tamamlandı. Gondollar, yolcuların temas ettiği aksamlar, mesire alanı, kafe ve restoranlar dezenfekte edildi. Tesisin girişine ateş ölçüm cihazı yerleştirildi. Bilet veya İzmirim Kart kullanarak giriş yapacak ziyaretçilerin bekleme noktaları birbirinden ayrılırken, bekleme sırasında sosyal mesafenin korunması için yurttaşların duracağı güvenli mesafe noktaları oluşturuldu. Tuvaletlere antimikrobiyal kaplamaya sahip temassız el kurutma makineleri yerleştirildi. Seyir terası antibakteriyel yer karosu kullanılarak yenilendi.