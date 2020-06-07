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Balçova Teleferik Tesisleri 9 Haziran’da açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 07.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Korona virüsü önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova’daki Teleferik Tesislerinin, 9 Haziran Salı günü hizmete açılacağı bildirildi.

Balçova Teleferik Tesisleri 9 Haziran’da açılıyor

Korona virüsü önlemleri nedeniyle kapalı olan Balçova’daki Teleferik Tesislerinin, 9 Haziran Salı günü hizmete açılacağı bildirildi. Hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilerek hizmet verilecek tesiste, 8 kişilik teleferik gondollarına 4 kişi alınacak ve maskesiz ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Korona virüsü önlemleri nedeniyle geçen mart ayından bu yana ziyaretçi kabul etmeyen Balçova’daki Teleferik Tesisleri, normalleşme süreciyle yeniden açılıyor. Kapalı olduğu süre içerisinde bakım ve iyileştirme çalışmalarının da tamamlandığı tesis 9 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak. Tesis hijyen ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek hizmet verecek.

Önlemler alındı
Otomasyon ve elektrik sistemlerinde iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılan tesiste, korona önlemleri kapsamında da gerekli hazırlıklar tamamlandı. Gondollar, yolcuların temas ettiği aksamlar, mesire alanı, kafe ve restoranlar dezenfekte edildi. Tesisin girişine ateş ölçüm cihazı yerleştirildi. Bilet veya İzmirim Kart kullanarak giriş yapacak ziyaretçilerin bekleme noktaları birbirinden ayrılırken, bekleme sırasında sosyal mesafenin korunması için yurttaşların duracağı güvenli mesafe noktaları oluşturuldu. Tuvaletlere antimikrobiyal kaplamaya sahip temassız el kurutma makineleri yerleştirildi. Seyir terası antibakteriyel yer karosu kullanılarak yenilendi.

Gondollar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak
8 kişilik teleferik gondollarına 4 kişi alınacak, tesise maskesiz ziyaret kabul edilmeyecek ve girişte ateş ölçümü yapılacak. Gondollar ve Dede Dağı’nda bulunan restoran ve kafeler düzenli olarak dezenfekte edilecek. Restoran ve kafelerdeki oturma alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenirken, servis personelinin de hijyen kurallarına göre servis yapması sağlanacak.

4 dakikada zirvede
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZULAŞ şirketi tarafından işletilen tesislerde bulunan teleferik gondolları, yaklaşık 4 dakikada Balçova Dede Dağı’na çıkarak, tatilcilere İzmir’i farklı bir açıdan seyretme olanağı sunuyor. Yolculuk sırasında İzmir’i panoramik olarak seyretme şansına sahip olan ziyaretçiler, zirvede doğa içinde, çam ağaçlarının yeşilliğinde, temiz bir havada yürüyüş yaparak tesislerden ve mesire alanından faydalanabiliyor.
Öte yandan Balçova Teleferik Tesisi, daha önce olduğu gibi yine 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Bilet satışları 19.00’de sona erecek. Haftanın 6 günü hizmet veren tesis, pazartesi günleri haftalık bakım nedeni ile kapalı olacak.

Balçova Teleferik Tesisleri 9 Haziran’da açılıyor

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İmsak
03:52
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:40
Yatsı
22:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Çiğdem Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Dereli Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Kendirci Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
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