Balçova’da ikinci baharını yaşayanlara yeni merkez

Balçova Belediyesi ile SEV Vakfı el ele vererek, Olgun Gençlik Merkezinin yapılması için protokol imzaladı. Merkezin amacı Balçova’da yaşayan 55 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak olarak hedeflendi.

Balçova Belediyesi ile 55 yaş üstü vatandaşların huzur ve mutluluk içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla kurulan Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı (SEV Vakfı) ortak protokole imza attı. Protokol çerçevesinde, Balçova Belediyesine ait Korutürk Mahallesi’ndeki 383 metrekare alana Olgun Gençlik Merkezi yapılacağı, inşaat masraflarının SEV Vakfı tarafından karşılanacak merkezden vatandaşlar yararlanabileceği ifade edildi.

Toplamda 485 metrekare kapalı alandan oluşacak merkez, 3 katlı olarak inşa edilecek. İçinde el işi atölyeleri, kütüphane, tv odası, yemek odası ve revir, balkon ve bahçe terası olacak merkezden hizmet almak isteyen vatandaşların, Balçova’da ikamet ediyor olmasının yeterli olacağı ifade edildi.

Öte yandan, İzmir’de ilk kez hayata geçirilecek olan merkeze gelen vatandaşlar; gitar, bağlama, ritim, yağlı boya resim, kara kalem, ahşap boyama, halk oyunları, tiyatro gibi kurslardan da ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Balçova Belediyesinin insana yönelik sosyal projelerle Türkiye’de örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Merkezimize gelen büyüklerimiz hem boş vakitlerini değerlendirecek hem de yeni bir arkadaş çevresi kazanarak sosyal aktivitelere katılacak. Biz, hayatın her yaşının ayrı bir güzelliğinin olduğunu onlara hissettirmek istiyoruz” diye konuştu.

Vakıflarının insanların mutluluğunu amaç edindiğini ifade eden SEV Vakfı Başkanı Murat Çim de, "Amacımız; bu merkezin yapımına destek vererek Balçovalı vatandaşlarımızın yaşlılıklarında, yaşamlarını yalnızlık duymadan huzurlu bir ortam içinde geçirmelerini sağlamak" dedi.

