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Balçova’daki okullara virüs temizliği

24.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Balçova Belediyesi, 1 Mart’ta kısmen açılacak olan okulların dezenfeksiyonunu yaparak okulların diğer eksikliklerini giderdi.Uzun süredir kapalı olan ve normalleşme adımları kapsamında 1 Mart’ta açılması planlanan okulların dezenfeksiyon işlemleri Balçova Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı.

Balçova Belediyesi, 1 Mart’ta kısmen açılacak olan okulların dezenfeksiyonunu yaparak okulların diğer eksikliklerini giderdi.
Uzun süredir kapalı olan ve normalleşme adımları kapsamında 1 Mart’ta açılması planlanan okulların dezenfeksiyon işlemleri Balçova Belediyesi tarafından yapılmaya başlandı. Korona virüs salgını süresince esnafa ve dezavantajlı vatandaşlara destek olan Balçova Belediyesi, okulların temizliğini de yapmaya başladı. Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tüm okulların dezenfeksiyon işlemlerini yaparak hijyen açısından gerekli olan diğer eksikliklerini giderdi. Çocukların sağlığının çok önemli olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Çocuklarımız uzun süredir okullarından uzakta. Önümüzdeki hafta okullarına gittiklerinde temizlik açısından bir problem yaşanmasını istemiyoruz. Okul müdürlüklerimiz tarafından istenilen çalışmaları yaptık. Tüm okullarımızın temizliği yapılıyor, okul girişlerine dezenfektan cihazları konuluyor, uyarı tabelaları ve çöp kovaları değişiyor” diye konuştu.

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