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BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım belli oldu

22.04.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAL'dan TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım belli oldu

İSTANBUL (AA) - Bölgesel Amatör Lig'den (BAL) TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'nin 9 ayrı ilinde düzenlenen BAL 2021-2022 sezonu bölge birinciliği müsabakaları tamamlandı ve TFF 3. Lig'e yükselen 9 takım belirlendi.

Karşılaşmalar sonrasında Muş 1984 Muşspor, Eynesil Belediyespor, Arguvan Belediyespor, Kepez Belediyespor, Amasya 1968 Futbol Kulübü, Sapanca Gençlikspor, Bulvarspor, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

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