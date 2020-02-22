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Bale Festivali için başvurular başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.02.2020 10:04 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren en etkileyici sahne sanatlarından balenin en sıra dışı etkinliği, Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali için başvurular başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin gerçekleştirdiği dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren en etkileyici sahne sanatlarından balenin en sıra dışı etkinliği, Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali için başvurular başladı. Festivalde yer almak isteyen bale okulları, stüdyolar ve konservatuvarlar 14 Mart’a kadar başvuru yapabilecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin yenilenen içeriğiyle ilkini geçen sene gerçekleştirdiği Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali için başvuralar başladı. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival bu yıl 18-19 Nisan tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Yarışma bölümü geçen yıl kaldırılan festival, bale eğitimi alan çocuk ve gençlerin yeteneklerini teşvik etmek ve performans sahneleyerek ve performans izleyerek deneyim kazanmalarına destek olmak amacı taşıyor. Geçen yıl 50 gösterinin sunulduğu festivalde bu yıl yer almak isteyen okulların, stüdyoların ve konservatuvarların 14 Mart’a kadar Muratpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden alacakları başvuru formunu doldurmaları yeterli olacak. Festival, bale eğitimi alan geleceğin bale sanatçıları, klasik bale ve modern bale kategorilerinde, A Grubu (6-12) B Grubu (13-16) ve C Grubu (17+) yaş gruplarında, solo, grup ve Grand Pas De Deux / Grand Adagio gösterilerini kapsıyor.

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