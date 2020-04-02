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Balığa talep azaldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 02.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ’daki balıkçıların sezonu erken kapatmasına karşı balık fiyatlarında herhangi bir yükseliş olmadı.Tekirdağ’daki balıkçılar korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir hafta önce sezonu erken kapatma kararı aldı.

Korona Virüs nedeniyle Tekirdağ’daki balıkçıların sezonu erken kapatmasına karşı balık fiyatlarında herhangi bir yükseliş olmadı.
Tekirdağ’daki balıkçılar korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir hafta önce sezonu erken kapatma kararı aldı. Merkez ilçe Süleymanpaşa’da balık satışı yapan Behiç Karacı, fiyatların sabit kalmasını, talebin az olmasına bağladı. Karacı, talebin az olması nedeniyle balık halinden satabilecekleri kadar balık aldıklarını ifade etti.
Behiç Karacı, hamsinin uzun zamandır olmadığını ifade ederek, “Şu an denizden çıkan balık az. Sebebi de şu, büyük teknelerin çoğu Türkiye geneli paydos ettiler ve sezonu erken kapadılar. Bundan dolayı da çıkan balık miktarı da az olmaya başladı. Fakat buna oranla talepte az. Birçok balıkçı tezgahı da kapattı. Halde balık oluyor ama alıcı fazla olmuyor. Yine birbirine doğru orantılı fiyatlarda bunu yansıtıyor. Fiyatlarda herhangi bir artış ve düşüş yok. Balık buluyoruz ve azar azar alıyoruz. Korona virüsü bu işi etkiledi ama şöyle etkiledi. İstavrit 40 lira, hamsi 30-35 lira civarında satılıyor. Herhangi bir fahiş artış söz konusu değil” dedi.

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İkindi
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Akşam
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Corlu
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Hayrabolu
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Kapakli
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Corlu
Bilir Eczanesi
Malkara
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Marmaraereglisi
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