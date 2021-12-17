Balık ağlarına takılan caretta caretta doğal ortamına bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de av için denize açılan balıkçıların ağlarına takılan caretta caretta doğal ortamına salındı.

Bölgede "Çalı Balıkçılık" isimli 30 metrelik tekneleriyle balıkçılık yapan kaptan Naci Karabiber ve ekibi, sabah saatlerinde tırsi avı için Kabatepe açıklarında denize ağ bıraktı.

Bir süre sonra ağları tekneye geri çeken ekip, ağın içinde yaklaşık 50 ağırlığında bir caretta caretta bulunduğunu fark etti.

Balıkları ağdan temizleyen balıkçılar dev deniz kaplumbağasını da kurtarıp tekrar aynı bölgede doğal ortamına geri bıraktı.

Kaptan Naci Karabiber, AA muhabirine, sosyal medya hesabından paylaştığı durumla ilgili olarak bazı avlarda böyle durumlarla karşılaştıklarını söyledi.

Tırsi balığı avlamak için ağları denize bıraktıklarını anlatan Karabiber, "Bölgemizde nadiren görülen bir deniz kaplumbağası olan caretta caretta ağlarımıza takılıp geldi. Personelim bunu fark edip ivedi şekilde ölmemesi için alıp denize bıraktı. Bende bunu görüntüledim. Ekolojik dengeyi korumak adına örnek olması amaçlı paylaştım. İnşallah denizdeki canlılığı korumaya devam ederiz." dedi.

