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Balıkçı teknelerinin davetsiz misafiri martılar

SİNOP HABERLERİ  | 19.11.2020 19:47 | Son Güncelleme

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.Balıkçı Eşref Gündoğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlar da biz insanlar gibi rızık peşindeler.

Balıkçı teknelerinin davetsiz misafiri martılar

Sinop açıklarında avlanan balıkçılar limana balıklarla dönerken, teknelerinin arkasında sürüler halinde görülen martılar ilginç görüntüler oluşturuyor.
Balıkçı Eşref Gündoğu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayvanlar da biz insanlar gibi rızık peşindeler. Onların da bir canı var. Aç kalan martılar balıkçı teknelerini takip ederek onlara atılan balıklarla karınlarını doyurmaya çalışıyor. Balıkçı teknelerimizdeki balıkçılar fazla balık tuttuğunda kürekle denize ve güverteye balık atıyorlar. Biz de tezgahlarımızdan fazla kalan balıkları bazen martılar için atıyoruz" dedi.

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