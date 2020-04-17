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Balıkçılardan sezon değerlendirmesi

SİNOP HABERLERİ  | 17.04.2020 13:19 | Son Güncelleme

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, 2019-2020 balık sezonunun balıkçılar açısından verimli geçmediğini söyledi.Ülke genelinde 31 Ağustos 2019 gecesi açılan balıkçılık av sezonu, 15 Nisan tarihi itibariyle sona erdi.

Balıkçılardan sezon değerlendirmesi

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, 2019-2020 balık sezonunun balıkçılar açısından verimli geçmediğini söyledi.
Ülke genelinde 31 Ağustos 2019 gecesi açılan balıkçılık av sezonu, 15 Nisan tarihi itibariyle sona erdi. Bu tarihten itibaren tüm denizlerde trol ve gırgır avcılığı, sezonun açılacağı 1 Eylül 2020 tarihine kadar yapılamayacak. Geride kalan sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, sezon genelinin balıkçılar açısından çok da verimli geçmediğini belirtti. Tuncer, “Balıkçılarımız açısından çok parlak bir sezon geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs salgınıyla da av sezonunun son günleri oldukça sıkıntılı geçti. Biliyorsunuz denizlerde av çeşitli yollarla yapılmakta. Sezon içerisinde bizleri biraz mutlu eden gırgır teknelerimizin yaptıkları hamsi avları oldu. Palamut tutulmayınca gırgır teknelerimiz hamsiye yöneldi. Bu da onlara birazda olsun bir can suyu oldu. Diğer balıkçılarımız ise yine sıkıntılı bir sezon geçirdi. Denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan tarihinden birkaç gün öncesine kadar denize açılan teknelerimiz neredeyse tamamen boş olarak döndü” dedi.

Balıkçılardan sezon değerlendirmesi

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