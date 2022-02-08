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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.02.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik Botu ekibi, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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