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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan Para Tekvando Milli Takım kampına ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 24.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'dan Para Tekvando Milli Takım kampına ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan Para Tekvando Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Balıkesir'in Edremit ilçesinde TES-İŞ Sendikası'na bağlı otelde sürdüren Para Tekvando Milli Takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz'ı ağırladı.

Teknik direktör İlhan Aşkın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Yılmaz, paralimpik oyunlara hazırlanan sporcularla yakından ilgilendi.

Ziyarette, İlhan Aşkın, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin adına Başkan Yılmaz'a teşekkür etti ve milli takım forması hediye etti.

Milli takım kafilesine zeytinyağı ikram eden Başkan Yılmaz, tekvandocuların başarılarını takip ettiğini belirterek, illerinde hazırlıkları sürdüren sporcuların da Tokyo'dan başarıyla döneceğine inandığını kaydetti.

Ziyarette yer alan TES-İŞ Sendikası Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Tülek de, hazırlıklarını sürdüren milli sporcular için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

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