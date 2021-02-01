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Balıkesir Büyükşehir deniz suyunu içme suyuna dönüştürüyor

01.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en büyük deniz suyunu içme suyuna dönüştüren Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 4 bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarıyor.

Türkiye’nin en büyük deniz suyunu içme suyuna dönüştüren Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla 4 bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarıyor. Tesis bu sayede kışın 4 bin yazın da yaklaşık 120 bin kişinin içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılayacak.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal, içme suyu ihtiyacı denizden karşılayan Marmara Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Kışın 4 bin yazın da 120 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Avşa Adası’ndaki su artırma tesisinin kapasitesi, Başkan Yılmaz’ın talimatı ile 4 bin metreküpten 6 bin metreküpe çıkarılıyor.
Türkiye’nin en büyük tesisi
Avşa Adası İçme Suyu Arıtma Tesisinin özelliğinin deniz suyunu içilebilir hale getirmesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Tesiste denizden alınan tuzlu su bir takım filtrelerden geçirildikten sonra yüksek devirli pompalarla membranlardan süzülerek ham su haline dönüşüyor ve minerallerle beraber suyumuz İnsani Tüketim Amaçlı yönetmeliğe uygun olarak çeşmelerden akıyor. 4 bin metreküp kapasiteli tesis, şu anda Türkiye’nin en büyük denizden su arıtan tesisi. Kış nüfusu 4 bin, yaz nüfusu da yaklaşık 120 bin kişiye çıkan Avşa Adamızda iklim değişikliği ve pandemi döneminde artan ihtiyaçlardan dolayı tesisin kapasitesini 6 bin metreküpe çıkartma kararı aldık. Kapasite artırımını yapmak için ihalemiz sonuçlandı, yüklenici firmaya da yer teslimi yapıldı. Türkiye’de ilk olarak yapılan ve teknolojisi geliştirilen tesisimiz hayırlı olsun” dedi.
Başkan Yılmaz’a teşekkür
Vatandaşlara verdikleri sözleri tutabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, “Geçen yıl adamızın yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın susuz kalması bizleri üzmüştü. Tesisin kapasite artırımına başlaması ile birlikte artık yüksek kesimlerimiz susuz kalmayacak inşallah. Kapasitemiz arttıktan sonra inşallah Avşa Adamız seneler boyu su sıkıntısı çekmeyecek. Vatandaşlarımın adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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