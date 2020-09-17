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Balıkesir Büyükşehir’e “Sağlık Akan Petekler” projesiyle ödül

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.09.2020 14:10 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Sağlık Akan Petekler” projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne lâyık görüldü.Türkiye’ye örnek olacak Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’ni kurarak Türkiye’nin ilk ve tek ana arı üretim iznine sahip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı çalışmalarının neticelerini alıyor.

Balıkesir Büyükşehir’e “Sağlık Akan Petekler” projesiyle ödül

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Sağlık Akan Petekler” projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne lâyık görüldü.
Türkiye’ye örnek olacak Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’ni kurarak Türkiye’nin ilk ve tek ana arı üretim iznine sahip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı çalışmalarının neticelerini alıyor. Büyükşehir Belediyesi “Sağlık Akan Petekler” projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen “Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması”nda, Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Sağlık Akan Petekler Projesi kapsamında; Türkiye’de ilk ve tek “Ana Arı Üretim İzni” belgesine sahip Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi ile ödül alan Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde doğal ve organik ürün verimliliğini artırmayı ve arıcılık faaliyetlerini sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyor.

Balıkesir Büyükşehir’e “Sağlık Akan Petekler” projesiyle ödül

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