Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na Almanya'dan uçak seferleri başladı

BALIKESİR (AA) - Almanya'dan Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Koca Seyit Havalimanı'na uçak seferleri başladı.

Düsseldorf kentinden 181 yolcu ve 10 mürettebat ile havalanan uçağın inişi dolayısıyla Koca Seyit Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Havalimanı itfaiyesi tarafından su takı yapılmasının ardından uçaktan inen yolcuları Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Müdürü Kurthan Gencel ile yöresel kıyafetli ekip karşıladı.

Edremit Körfezi'ne ilk uçuşla gelen yolculara Büyükşehir Belediyesi yetkililerince hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise körfezde Ayvalık Sarımsaklı'dan Edremit Altınoluk'a kadar olan bölgede yürütülen mavi bayrak, sahil düzenleme, sağlık turizmi, gastronomi ve kültürel çalışmalarının dünya turizminin dikkatini çektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerinin ve sektörün girişimleriyle gerçekleştirilen irtibatların ilk meyvelerini verdiğini ifade etti.

Balıkesir ile Almanya'nın Düsseldorf ve Köln şehirleri arasında haftada üç gün iki hava yolu firmasınca karşılıklı seferler yapılması planlanıyor.

