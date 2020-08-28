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Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8'i muvazzaf 10 astsubay gözaltına alındı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.08.2020 09:44 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8'i muvazzaf 10 astsubay gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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